مجلس المفوّضين يصادق على إجراءات الاقتراع العامّ والعدّ والفرز

2021/03/09 | 18:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد صادق مجلس المفوّضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، على إجراءات الاقتراع العامّ والعدّ والفرز باستخدام أجهزة تسريع النتائج.

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