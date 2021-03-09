"ناشونال انترست": السياسة الأمريكية قضت على المسيحية في العراق

2021/03/09 | 18:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت الكاتبة في موقع "ناشونال انترست" بوني كريستيان أن زيارة البابا فرانسيس إلى العراق جاءت في سياق تشجيع من تبقى من المسيحيين في هذا البلد....

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