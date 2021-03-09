الطلبة يضيف خسارة جديدة لسجله بدوري الكرة الممتاز

2021/03/09 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أضاف فريق الطلبة بكرة القدم اليوم الثلاثاء (9 آذار 2021) خسارة جديدة لسجله بالمنافسة جاءت من امانة بغداد 1 - 2، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة 23 بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،" الطلبة المنهار إدارياً لم يظهر بأداء مقتنع الا في الدقائق الاولى من الشوط الاول ، ومن ثم تبعثرت خطوطه ليسلم المبادرة الى الامانة وهدف السبق للأمانة في الدقيقة 21 بواسطة علي قاسم، واستغل الامانة مرة ثانية تفكك خطوط الطلبة ليعلن عن هدفه الثاني عند الدقيقة 26 جاء هذه المرة بواسطة محمد قدوح، وتسيد الطلبة الدقائق الاخيرة من الشوط الاول في محاولات منه لتقليص الفارق لكنه فشل ليخرج من الشوط متأخراً بهدفين".

وأضاف،" الشوط الثاني ومنذ بدايته كانت المباراة تدار من طرف الطلبة في الحيازة والضغط الهجومي وهدف تقليص الفارق عند الدقيقة 51، بتسديدة المخضرم مصطفى كريم، ومازاد من متاعب الامانة هي عملية طرد محترفه ساديو الفير في الدقيقة 53 ببطاقة صفراء ثانية، ليكمل الامانة المباراة بعشرة لاعبين، ويشتد الضغط الطلابي والفرص المتوالية كان أخطرها تسديدة علي قاسم عند الدقيقة 56 تصدى لها سرهنك محسن، وثانية تسديدة مصطفى كريم عند الدقيقة 62 تصدى لها القائم، واجرى مدرب الامانة تبديلات في محاولة منه للمحافظة على النتيجة،ونجح بذلك ليصمد امام الضغط الطلابي حتى نهاية اللقاء وفوز الامانة 2 – 1".

وكانت الجولة 23 قد شهدت اليوم ايضا، فوز النفط على زاخو، ونفط ميسان على السماوة، وتعادل نفط الوسط والكرخ.

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