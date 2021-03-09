خطة من مديرية المرور لمعالجة اختناقات السير في شوارع بغداد

2021/03/09 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن خطة لمعالجة الاختناقات المرورية في بغداد، فيما أكد فك الاختناقات المرورية في جانب الكرخ من العاصمة، بعد رفع عدد من السيطرات.

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية، العميد حيدر كريم، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك خطة لمعالجة الاختناقات المرورية في بغداد، وهناك خطط لرفع عدد من السيطرات، خصوصاً بعد توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، برفع عدد من السيطرات في جانب اكرخ".

وبين كريم، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عندما وجه برفع بعض السيطرات من جانب الكرخ، لمعالجة الاختناقات المرورية في بغداد، جرى فك الاختناق المروري بالفعل، وهناك خطط سوف تعالج هذه الاختناقات بأقرب وقت".

وكان العميد حيدر كريم، قد اوضح في تصريحات سابقة، أن "أهم الاسباب التي تقف وراء الزحامات المرورية، هو فرض الحظر الجزئي والشامل، الذي أسهم بتقييد حركة المواطنين في أوقات وأيام محددة، ما سبب الاختناقات المرورية في شوارع العاصمة، لاسيما أيام الاثنين والثلاثاء".

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