ادارة كركوك تطالب وزارة الثقافة والجهات الحكومية باعمار قلعة كركوك

2021/03/09 | 18:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/طالبت ادارة محافظة كركوك ،الحكومة الاتحادية ووزارة الثقافة بأعمار وتأهيل المواقع الاثرية في كركوك .وقال محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ،اننا نتوجه بمطالبتنا الحكومة الاتحادية ووزارة الثقافه بحماية الاثار في قلعة كركوك التاريخية والقشلة واعادة اعمارها .واضاف سنضمن تخصيصات مالية خلال العام الحالي ضمن الموازنة لصيانة وتأهيل المواقع الأثرية في كركوك وهذه الأثار هي ضمن مسؤولية دائرة اثار كركوك وشرطة الاثار ايضا وستكون هنالك محاسبة في حال وجود تقصير او اهمال للجهات المختصه ..مؤكدا اهمية الحفاظ على اثار كركوك ..واوضح اوقفنا مشاريع استثماريه في وسط المدينة تعود لفتره قبل فرض القانون ولا نعطي أي اجازات استثمارية مجددا بما يؤمن ويحفظ لكركوك مواقعها وتراثها الى جانب مفاتحتنا المسبقه بايقاف المساس بكازينو المجيدية وموقع الأنضباطية القديمة فلا يوجد لدينا استثمارات جديده وجميع هذه العقود هي قبل نهاية العام 2017 ./انتهى

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