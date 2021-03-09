2021/03/09 | 18:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – NNC تسعى شركة “فايسبوك” للنجاح في تطوير الجيل التالي من تقنيات الواقع الافتراضي بعدما أصدرت سماعات الرأس “أوكيولوس” في وقتٍ سابق، وتشمل خطتها الجديدة تطوير هذا الحقل ليشمل تفاعلاً أكبر بين المستخدم والصور الرمزية (أفاتار) بحسب موقع “ذا فيرج” التقني.وقال المدير التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ في مقابلة مع “TheInformation”: “أحد أكثر الأشياء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيس بوك تطرح تقنية جديدة المركز الخبري الوطني.

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