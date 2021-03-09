2021/03/09 | 18:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوزاد شيخاني بشجاعة وعزيمة وإصرار، وحبه للسلام وللشعب العراقي، كما ولشعوب المنطقة أتى إلينا قداسة البابا في زيارة تاريخية حاملاً معه ألم ومعانات العراقيين بجميع مكوناته في ظل تحديات وظروف إستثنائية ومعقدة للغاية.ثلاثة أيام وهذا الرجل العظيم بشخصيته والكبير بإنسانيته وتواضعه يجول بطاقة كبيرة بين بغداد وأربيل ومدن عراقية أخرى يحمل راية المحبة والسلام …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا فرنسيس يضع قطعة الفسيفساء المفقودة على لوحة العراق المهجورة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البابا فرنسيس يضع قطعة الفسيفساء المفقودة على لوحة العراق المهجورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).