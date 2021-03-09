وزيرة الهجرة: التكريم الحقيقي للمرأة هو بالانجازات التي تحققها

2021/03/09 | 18:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق على اهمية زرع الثقة والارادة والايمان للمراة من اجل ان تبدع في عملها سواء كان في البيت او العمل الوظيفي او في الاماكن الاخرى التي تتواجد فيها جاء ذلك خلال كلمة القتها بمناسبة اليوم العالمي للمراة وبحضور مدير عام الدائرة الادارية والمالية الدكتور نظام علي كاكا ومستشار الوزارة محمد جواد حميد ومديرة قسم تمكين المرأة الانسة نور محمد وعدد من موظفات الوزارة بمقر الوزارة.

وبحسب بيان للوزارة تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الثلاثاء، قالت جابرو، ان الاحتفال بعيد المراة العالمي لا يقتصر على هذا اليوم فقط انما هو كل انجاز تقوم به المراة في كافة مجالات حياتها اليومية هو يعتبر انجاز وعيد لها، مشيرة الى ان التكريم الحقيقي للمرأة هو بالانجازات التي تحققها في كافة المجالات الانسانية والاقتصاية والاجتماعية والسياسية.

واستمعت الوزيرة إلى اهم المشاكل والمعوقات التي تواجه عدد من النساء الموظفات في الوزارة ووعدت بحلها بالسرعة الممكنة مؤكدة ان باب مكتبها مفتوح لكافة النساء العاملات وستكون داعمة لهن.

وقدمت جابرو كتاب شكر وتقدير لكافة الموظفات العاملات في الوزارة تشجيعاً لهم لتقديم الافضل.

من جانبه قدم قسم تمكين المرأة شكره وتقديره لجهود السيدة الوزيرة بدعم النساء والموظفات العاملات في الوزارة وتمكينهن على إدارة المواقع التي انيطت لهن في الوزارة، فضلا عن الانجازات التي عملت على تحقيقها الوزيرة في ملفي النزوح والعودة والملفات الاخرى .

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

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