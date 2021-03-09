حلبجة.. الاستعدادات مستمرة لاحياء ذكرى القصف الكيمياوي

2021/03/09 | 18:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة الخاصة بإحياء الذكرى الـ 33 لقصف حلبجة بالسلاح الكيمياوي المحرم دوليا، من قبل النظام المباد، اجتماعا باشراف آزاد توفيق محافظ حلبجة، وبحضور قائممقام حلبجة والمدراء العامين والقادة الأمنيين.

وقال آزاد توفيق محافظ حلبجة الشهيدة في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء، ان اللجنة الخاصة بإحياء ذكرى القصف الكيمياوي لحلبجة ناقشت الاستعدادات لاحياء الذكرى هذه، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والصحية ضد تفشي فايروس كورونا اثناء مراسم احياء القصف الكيمياوي.

وأضاف توفيق: ان الاستعدادات مستمرة لاستذكار القصف الكيمياوي المحرم دوليا من قبل النظام المباد لحلبجة، لافتا الى ان المراسم ستبدأ من ناحية سيروان باتجاه معبر حلبجة.

PUKmedia خاص

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