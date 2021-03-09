الزراعة العراقية تكشف تفاصيل المباحثات مع مصر لاستثمار المناطق الصحراوية

2021/03/09 | 18:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن مباحثاتها مع الجانب المصري وخططها في دعم المزارعين، مشيرة إلى توفير المنتجات الزراعية للمواطنين بأسعار مناسبة في ظل جائحة كورونا.وقال حميد النايف المتحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء العراقية …

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