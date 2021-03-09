الرئيس العراقي يقر قانون توفير واستخدام لقاحات كورونا

2021/03/09 | 18:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صادق رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، على قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا.وذكرت الرئاسة العراقية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن رئيس الجمهورية صادق على قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة …

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