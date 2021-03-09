امانة بغداد يعمق جراح الانيق في ممتاز الكرة

2021/03/09 | 18:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

عمق فريق امانة بغداد، جراحات مضيفه الطلبة، بتغلبه عليه بهدفين لهدف في دوري الكرة الممتاز.

واقيم اللقاء على ملعب الشعب الدولي، لحساب مواجهات الاسبوع الثالث والعشرين من المسابقة.

وسجل ثنائية بغداد كل من علي قاسم في الدقيقة 21 ونحمد جلال في الدقيقة 24.

اما هدف الانيق الوحيد، فحمل توقيع اللاعب مصطفى كريم في الدقيقة 50.

الفوز منح بغداد ثلاث نقاط وضعته في المركز التاسع برصيد 3 نقطة، فيما توقف رصيد الطلبة عند النقطة 21 في المركز الثامن عشر.



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