التفاصيل الكاملة لغرق السفينة العراقية (ديلما) واسماء الطاقم

2021/03/09 | 18:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف النائب كاظم فنجان الحمامي، الثلاثاء، المعلومات الكاملة عن غرف السفينة العراقية (ديلما)، مؤكدا انقاذ افراد الطاقم، وهم متواجدون الان في السعودية.

وذكر الحمامي في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (9 اذار 2021)، انه "تلقى معلومات مفصلة ومباشرة من مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (MEMAC)، ومقره البحرين، تؤكد تعرض سفينة القطر العراقية (ديلما) للغرق في تمام الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق 7/3/2021 وذلك اثناء قيامها بقطر الجنبية (الفارغ (RPCO-5007 التي يبلغ طولها 49 مترا".

واضاف، ان "السفينة القاطرة انقلبت رأسا على عقب في المياه الدولية قبالة السواحل السعودية في الموقع المؤشر في الخارطة المرفقة بخطوط الطول والعرض:-

“09 ‘19 °27 شمال

“01‘48°050 شرق".

واوضح، ان "زوارق خفر السواحل السعودية هرعت لنجدة طاقمها المؤلف من أربعة اشخاص في عصر يوم الحادث.



وهم كل من:-

- علي عبد المجيد شلال.

- علاء نعيم عبود.

- عزت إبراهيم خليل.

-حازم زكير عبود".

وأشار (الحمامي) الى ان الدوريات الساحلية السعودية نقلت الطاقم الى اليابسة لتلقي العلاج، وهم الآن في ضيافة المملكة، بينما ابتلع البحر السفينتين (القاطرة والمقطورة).

مشيرا الى ان نتائج التحقيق الابتدائي اظهرت ان القطعتين البحريتين غير مسجلات رسميا في السجلات العراقية، وغير مسجلات في مواقع التسجيل الدولية، لكنها تعود لمالك عراقي، وتعد من السفن المتهالكة (غير المصنفة).

وأكد (الحمامي) ان نتائج التحقيق اظهرت ايضا ان السفينة المنكوبة غادرت ميناء الفاو (قيد الإنشاء) في طريقها الى (دبي) ومن ثم التوجه الى إيران لجلب الحجر والحصى.

واختتم (الحمامي) تصريحه بمناشدة وجهها الى وزارة الخارجية بضرورة تجاوز العقبات الروتينية والاسراع بتسهيل عودة الطاقم الى البصرة ومن دون تأخير.

ا.ح

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