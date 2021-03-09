ابشع جريمة بحق فتاة تهز محافظة عراقية ​

2021/03/09 | 18:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اقدم رجل في محافظة البصرة، الثلاثاء، على تقطيع ابنته ودفنها بمساعدة ابنائه الاخرين، وابنة الضحية تحل لغز اختفاء والدتها.

وذكر مصدر امني في تصريح لـ NRT عربية، اليوم (9 اذار2021)، ان "الشرطة تلقت بلاغا من ابنة الضحية ادعت عدم تواصل والدتها معها بعد ان كانت الوالدة تعيش مع اهلها، لان زوجها يقضي فترة حبسه نتيجة حكم قضائي" .

واضاف، ان "ابنة الضحية اخبر الشرطة ان خالتها اكدت لها، بان جدها واخوالها قاموا بقطع كف يد والدتها".

واوضح المصدر، انه "بعد قيام قوات الشرطة المحلية بالتحري ادعى والد الضحية والمنفذ للجريمة، ان الفتاة العشرينية هربت إلى جهة مجهولة بحسب بلاغ سابق تقدم به في مركز شرطة قضاء شط العرب في محافظة البصرة".

وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، ان "تحقيقات الشرطة المحلية اثبتت أن والد الفتاة قام بقتلها وتقطيعها إلى أشلاء ودفنها تحت الأرض"بمساعدة ابنائه".

واشار الى ان "الجهات الامنية في البصرة تجري حاليا تحقيقات مع الرجل لمعرفة التفاصيل الحقيقية والدوافع وراء هذه الجريمة البشعة".

ا.ح

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