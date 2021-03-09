مجلس المفوّضين يصادق على إجراءات الاقتراع العام والعد والفرز باستخدام أجهزة التسريع

2021/03/09 | 18:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الثلاثاء، الموافقة على إرسال نماذج لأوراق الاقتراع للتصويت العامّ والخاصّ إلى الشركة الكورية المصنّعة لأجهزة التحقّق وأجهزة تسريع النتائج الإلكترونية، لغرض إجراء عملية المحاكاة التجريبية لعملية التصويت.

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وذكرت المفوضية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (9 اذار 2021)، انه "مع تزايد وتيرة عمل مفوّضية الانتخابات صدّق مجلس المفوّضين على إجراءات الاقتراع العامّ والعدّ والفرز باستخدام أجهزة تسريع النتائج آخذين بنظر الاعتبار توصيات مكتب الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية ((UNAMI والمنظّمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) مستندين في ذلك إلى الإطار القانوني الذي ينظّم الانتخابات على وفق نظام القائمة المفتوحة والترشيح الفردي بحسب قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 الذي أصبح العراق بموجبه (83) دائرة انتخابية".

واضاف البيان انه "ضمن استعدادات المفوّضية الفنية ليوم الاقتراع جرت الموافقة على إرسال نماذج لأوراق الاقتراع للتصويت العامّ والخاصّ إلى شركة (ميرو الكورية المصنّعة لأجهزة التحقّق وأجهزة تسريع النتائج الإلكترونية)؛ لغرض إجراء عملية المحاكاة التجريبية لعملية التصويت بوجود الشركة الفاحصة، كما سيكون هنالك ورقة اقتراع خاصّة بكلّ دائرة انتخابية من الدوائر الـ (83) دائرة، وبعدد نسخ تتناسب وعدد الناخبين المسجّلين".واشار البيان الى ان "المفوضية وافقت مجلس المفوّضين على الآلية التي اقترحتها دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات في المفوّضية - وهي الدائرة المسؤولة فنيًّا عن إدخال بيانات نتائج الاقتراع - لاختيار مدخلي بيانات استمارات النتائج والتسوية والمطابقة الخاصّة بمحطّات الاقتراع البالغ عددها أكثر (58000) محطّة".

وأمّا ما يتعلّق بموظّفي الاقتراع، فقد لفت البيان الى ان "مفوضية الانتخابات بصدد إعداد آليه لاختيار موظفي الاقتراع من موظفى دوائر الدولة بالتنسيق مع الوزرات الحكومية من أجل التعاون والمساهمة في الحدث الانتخابي المقبل".

واكدت المفوضية "استمرارها بكلّ همة وإرادة بعمليات التحديث والتسجيل وتوزيع البطاقات البايومترية، فضلًا عن استمرارها في عملية تسجيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشّحين".

وتابع البيان انه "من أجل توسيع المشاركة الانتخابية الفاعلة عن طريق التثقيف والتوعية الانتخابية تقوم مفوّضية الانتخابات بالمشاركة في الندوات التثقيفية ذات الأبعاد الانتخابية التي تتضمّن شرح آلية تسلّم قوائم المرشّحين والمدّة الزمنية التي وضعتها المفوّضية وشروط الترشّح وإجراءات المفوّضية بشأن قوائم المرشّحين، وكذلك كيفية تأمين سلامة الناخبين في داخل مركز الاقتراع وخارجه".

واوضحت المفوضية ان "تحديد مدى قدرة موظّفي المفوّضية على تحقيق أهداف المؤسّسة في إجراء انتخابات ناجحة ونزيهة تتمّ عبر المتابعة المستمرّة للسادة رئيس وأعضاء مجلس المفوّضين ورئيس الإدارة الانتخابية لمستجدّات العمل في الأقسام والشعب في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية، ومناقشة الجدول العملياتي والتوقيتات الزمنية لكلّ مرحلة من مراحل العملية الانتخابية؛ بغية تقييم العمل و من ثَمّ تقويم صيرورة العملية بحسب مراحلها ومدى إحراز التقدّم في الإنجاز".

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