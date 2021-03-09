اقتصادي يدعو الى انهاء الخلافات سريعا والاستعداد للاقبال الدولي

2021/03/09 | 18:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

دعا الباحث في الشأن الاقتصادي، يحيى الحداد، الثلاثاء، القوى السياسية الى حلحلة الخلافات وانهاء الصراعات بشأن المكاسب والتوجه نحو انتخابات عاجلة استعدادا للاقبال الدولي على العراق.

وقال الحداد، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” زيارة البابا الى مدينة النجف الاشرف على وجه الخصوص هو اعتراف بالدور الكبير الذي تلعبه المرجعية في المحور الامني والسياسي”، مشيرا الى انه” يعد انتصارا للدور الانساني لمرجعية الشيعة في العراق خصوصا والعالم العربي على وجه العموم”.

ونوه الى ان” العراق بعد هذه الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس بحاجة الى الاستعداد التام وفتح افاق جديدة من التوجهات السياسية كونه على موعد جديد من التفاعل الدولي مع العراق في جميع الملفات وخصوصا الملف الاقتصادي”.

واوضح، انه” على القوى السياسية تصفية حساباتها ووضع مصلحة العراق فوق كل اعتبارات لان المرحلة المقبلة ستشهد رواجا للاستثمارات في العراق وهذه العملية بحاجة الى امن سياسي قبل التفكير في اي خطوة وهو ما يعتمد على حجم المسؤولية التي يحملها قادة العراق في هذه المرحلة”.

وبين، انه” من الضرورة انهاء كافة متعلقات الانتخابات المبكرة والاسراع في اجراءها لانها سلاح خطير تهدد كل عملية استثمار في العراق”، موضحا، ان” الاستثمارات الكبيرة للدول في العراق لا تنظر الى المصالح العامة بقدر ما يهمها امن المنطقة التي تعمل بها ومدى قدرة القرار السياسي على ترويض ذلك الامن”.

واشار الى ان” العراق ارض خصبة وزيارة البابا باعتباره اكبر زعيم للطائفة المسيحية حفزت شركات الاعمال العالمية وبدأ الحديث في وسائل الاعلام عن استثمارات كبيرة ستعرض على الحكومة العراقية الجديدة”.انتهى /25ر

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