منظمة التعاون الاقتصادي: حزمة التحفيز الأمريكية ستدعم تعافي الاقتصاد العالمي

2021/03/09 | 18:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عودة الاقتصاد العالمي لمستويات ما قبل الوباء في منتصف العام الجاري، بفضل حزمة التحفيز الأمريكية.

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