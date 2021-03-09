2021/03/09 | 18:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NCC اعلن نادي الديوانية ،اليوم الثلاثاء، وفاة احد اعضاء الكادر الفني لفريق كرة القدم.وتوفي الكابتن “غانم فضل” جراء مضاعفات فايروس كورونا، لينضم بذلك الى عشرات الرياضيين الذين توفوا بسبب الوباء وعلى رأسهم الكابتن احمد راضي.وكان مالك نادي الديوانية حسين العنكوشي، قد كلف الراحل غانم فضل مشرفاً للفريق بدلاً من حيدر عبد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة مسؤول فني في نادي الديوانية لكرة القدم بفيروس كورونا المركز الخبري الوطني.

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