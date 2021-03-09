تحضيراً للتصفيات.. البصرة تحتضن ودية لاسود الرافدين

2021/03/09 | 18:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

يخوض المنتخب الوطني بكرة القدم، مباراة ودية على ملعب البصرة الدولي، تحضيراً للتصفيات الاسيوية المزدوجة.

وقال مصدر في الهيئة التطبيعية الاتحاد العراقي بكرة القدم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “المنتخب العراقي سيكون على موعدٍ مع مباراة ودية على ارض البصرة في الاشهر القادمة ضمن استعداداته للتصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم و كأس آسيا”.

واوضح ان “المباراة ستكون أمام منتخب عربي حيث ستكون بالاضافة الى اهميتها في تحضير المنتخب للاستحقاقات القادمة، بمثابة الدعم لموقف العراق في استضافة المباريات والبطولات على ارضه”.

تجدر الاشارة الى ان موعد المباراة لم يُحدد بعد ، لكنها ستكون بشكل مؤكد محصورة بين شهري ايار او حزيران القادمين.



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