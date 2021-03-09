أهم المسائل في الماركسية المعاصرة (2) - فؤاد النمري

2021/03/09 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاد_النمري أهم المسائل في الماركسية المعاصرة (2)في صيف العام 1963 أكدت لرفاقي في معتقل الجفر الصحراوي بعد دراسة متأنية لتقرير خروشتشوف المقدم لمؤتمر الحزب الشيوعي العام الثاني والعشرون في أكتوبر 1961، أكدت لهم بأن الاتحاد السوفياتي سينهار في العام 1990 .



لقاء ذلك عمدت القيادة داخل المعتقل إلى عزلي وتمنت كما كان قد بدا لي أن أستنكر وترتاح مني ومن ماركسيتي المدعاة .



بعد أطلاق سراح الشيوعيين في ابريل 6 ......





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