الاستبداد والقسوة والاستغلال وجور القوانين في العراق القديم - الحلقة الأول: المدخل، تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية في العراق القديم 1-6 - كاظم حبيب

2021/03/09 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كاظم_حبيب حين يواجه الشعب العراقي استبداد الحكام وجورهم المكثف والممعن في مصادرة حريتهم وحقوقهم الأساسية ودوسهم على كرامته، وحين يشعر هذا الشعب المسحوق بالاختناق الشديد نتيجة الضغط المتعاظم على صدره وأنفاسه، وحين يدرك بأن لا مناص من الانتفاض ضد هؤلاء الطغاة للخلاص الأبدي منهم، عندها يستعيد الشعب بذاكرته الحية مسألتين مهمتين هما: كيف كانت حياة هذا الشعب على امتداد تاريخه الطويل مع حكامه ومدى معاناته منهم ومن ......





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