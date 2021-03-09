أسباب وأعراض سرطان الرئة - مصعب قاسم عزاوي

2021/03/09 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في المركز الثقافي في لندن.أعراض سرطان الرئةلا يوجد علامات أو أعراض عادة في المراحل المبكرة من سرطان الرئة، ولكن الأعراض تتزايد كلما تقدم المرض.فيما يلي أهم أعراض سرطان الرئة، إذا كان لديك أي من هذه الأعراض، يجب عليك زيارة طبيبك دون أي تأخير أو تسويف:• سعال يستمر لمدة أس ......





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