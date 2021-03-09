2021/03/09 | 18:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدادNNC- صادق مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات اليوم الثلاثاء على إجراءات الاقتراع العامّ والعدّ والفرز باستخدام أجهزة تسريع النتائج، فيما أكدت المفوضية على أنها تعمل على إكمال كافة الإستعدادات الفنية ليوم الإقتراع.وقالت مفوضية الإنتخابات في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني، أن “مصادقة المجلس أخذت بنظر الإعتبار توصيات مكتب الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية الإنتخابات تصادق على اجراءات أجهزة تسريع النتائج وترسل نماذج الى “ميرو” المركز الخبري الوطني.

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