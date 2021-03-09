اقتصادي يدعو الى انهاء الخلافات سريعا والاستعداد للاقبال الدولي

2021/03/09 | 18:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]دعا الباحث في الشأن الاقتصادي، يحيى الحداد، الثلاثاء، القوى السياسية الى حلحلة الخلافات وانهاء الصراعات بشأن المكاسب والتوجه نحو انتخابات عاجلة استعدادا للاقبال الدولي على العراق.

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