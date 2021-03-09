ناظم: وزير الصحة قدم تقارير مقلقة عن الوضع الوبائي في العراق

2021/03/09 | 18:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء حسن ناظم، ان وزير الصحة حسن التميمي قدم تقارير مقلقة عن الوضع الوبائي في العراق.واشار ناظم الى :" ان إصابات كورونا في تصاعد وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم"./انتهى7

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