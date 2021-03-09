وفاة مشرف نادي الديوانية اثر مضاعفات كورونا

2021/03/09 | 18:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ نينا/ توفي اليوم مشرف نادي الديوانية الكروي غانم فضل اثر مضاعفات فايروس كورونا .ونعت الهيئة الادارية للنادي الفقيد ، الذي مثل كذلك فريق العاب شرطة الديوانية لاعبا ./ انتهى

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