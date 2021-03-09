الجزائر.. تظاهرات طلابية تطالب بالتغيير

2021/03/09 | 18:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مجموعة من الطلاب إضافة إلى مواطنين مسيرة احتجاجية بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، للمطالبة بإصلاحات سياسية وتوفير الحريات.

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