موقف شديد اللهجة من شيخ الأزهر بعد واقعة ’التحرش’ بطفلة

2021/03/09 | 18:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

طالب شيخ الأزهر، أحمد الطيب، بتطبيق أشد العقوبات الرادعة بحق المتحرشين بالأطفال، وذلك بعد واقعة تداول فيديو التحرش بطفلة في المعادي.

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وقال شيخ الأزهر في جلسته اليوم الثلاثاء بمقر مشيخة الأزهر، وتابعه "ناس" (9 اذار 2021)، إن التحرش بالأطفال "سلوك منحرف محرم، تأباه النفوس السوية، وتجرمه الشرائع والقوانين كافة"، مشددا على أن "هذا السعار المحموم والمذموم الذي بات ينتشر واقعيا وافتراضيا، يستوجب أشد العقوبات الرادعة، وتجريمه يجب أن يكون مطلقًا ومجردًا من أي شرط أو سياق".

وأشار المجمع إلى أن التحرش بالأطفال "ظاهرة كريهة منافية للإنسانية والسَّلام والمروءةِ وكمالِ الرجولةِ"، مهيبًا بالمجتمع تشديد الرقابة على المتحرشين والإبلاغ عنهم، وتوعية الأطفال بأفعالهم الإجرامية، ورفع الوعي بجريمة التحرش كسلوك مشين يستوجب مواجهته بشكل صارم، مطالبًا بـ"مواجهة هذه الظاهرة من خلال المناهج الدراسية وتناوله في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وأماكن تواجد الأطفال، بطريقة تناسب طبيعة المرحلة العمرية للطفل".

وشدد المجمع على ضرورة دعم الأطفال وأسرهم في المطالبة بحقوقهم، و"تفعيل القوانين الرادعة للمتحرِّشين"، مشيدًا بجهود الأفراد والمؤسسات "في مواجهة هذه الجريمة والتصدي لها، وتضييق الحصار على المتحرشين؛ صيانة للقيم وحماية للطفل"، داعيًا الجميع إلى "اتخاذ مواقف إيجابية تجاه جرائم التحرش عموما والتحرش بالأطفال على وجه الخصوص، لما قد يتداخل على الطفل من تحديد السلوك وعدم قدرته على مواجهة المتحرش، فالسلبية تجاه المتحرش ممقوتة، والواجب منعه وتسليمه للجهات المسؤولة".

وأشعل مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، غضب المصريين، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من اعتقال المتورط بحادثة التحرش بطفلة.

وفي التفاصيل، التي تابعها "ناس" الثلاثاء (9 آذار 2021)، أقدم أحد الأشخاص على التحرش بطفلة صغيرة داخل مدخل عقار، فيما التقطته كاميرات مراقبة مثبتة في المكان.

وأظهر الفيديو، المتحرش وهو يصطحب للطفلة بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.

وفيما كان المعتدي يتحرش بالطفلة قامت إحدى السيدات باكتشافه ونهره، بحسب ما كشفت الكاميرات.

كما أظهرت وقوع مشاجرة بين الجيران والمتهم الذي فر هاربًا.

وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة واسعة لمحاسبة المتورط، فيما كشفوا عن حسابته الشخصية على الشبكات الاجتماعية، حيث يضع المتهم المدعو (محمد جودت) صورة للكعبة في الواجهة الأمامية لحسابه، إضافة إلى صورته الشخصية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بشكل واسع خلال الساعات الماضية، فيما انتشرت موجة غضب عارمة، وطالب الآلاف وزارة الداخلية بالتحرك بسرعة للقبض على المتهم.

ونقل موقع "المصري اليوم"، عن أحد العاملين بكشك يقع في محيط العقار قوله: "إن الطفلة التي تم التحرش بها من أطفال الشوارع الذين يتسولون في إشارة ميدان الحرية".

وأشار العامل الذي رفض ذكر اسمه إلى أن "الحادث وقع أمام معمل تحاليل يقع في العقار وأن الفتاة التي نشرت الفيديو تعمل فيه وليست ربة منزل كما أشيع".

وأضاف "أنها رأت الرجل عبر كاميرات المعمل، الأمر الذي دفعها للخروج له ومواجهته إلا أنه أنكر وتمكن من الهرب منها".

وفي تطور لاحق، القت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الثلاثاء، القبض على المتهم.

وتبين من التحقيقات مع المتهم أنه يدعى "م.



ج" (متزوج ولديه طفلان)، وكان يعمل محاسبا في إحدى شركات البناء بإحدى الدول العربية، إذ تمكنت القوات من تحديد هويته من خلال فحص الكاميرات، وتم التحفظ عليه وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة المعادي، بلاغا من سيدة تفيد باكتشافها قيام شخص بالتحرش بطفلة، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث وتم التأكد من صحة البلاغ، بأن المتهم حاول التحرش بطفلة لم يتعد عمرها 10 سنوات.

وتمكنت القوات من تحديد محل إقامته، وتم استئذان النيابة العامة وألقي القبض عليه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت التحفظ على مقطع الفيديو وبدأت التحقيق مع المتهم فيما هو منسوب إليه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

يذكر ان الفنان المصري محمد هنيدي، قد طالب في وقت سابق الأجهزة الامنية في مصر، بالقبض فورا على المتهم، واصفاً إياه بـ "الوحش".

وكتب هنيدي في تدوينة على صفحته في فيسبوك، تابعها "ناس" : "الفيديو المنتشر لكائن بيتحرش بطفله بريئة مرعب لدرجة مخيفه، ومانصحش حد يشوفه، والحسنة الوحيدة انه اظهر وحش من وسط وحوش كتير بتعيش بينا ورا وش بلاستيك بيخفي صفات ابشع مما نتصور".

وأضاف، "اتمنى القبض على المتحرش ده فورا اي كان هو فين".

وفي تحديث آخر للمنشور، كتب هنيدي، "شكرا للشرطة المصرية في سرعة القبض عليه..



وربنا يحفظنا ويحفظكوا".

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