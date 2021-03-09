2021/03/09 | 19:14 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

10 كنائس لا تزال مغلقة في العاصمة العراقية بغداد منذ عام 2005 وما أعقبها من أحداث حيث كان تنظيم "الدولة الإسلامية" يستهدف المسيحيين في مناطق جانب الكرخ من بغداد ما دفع الكثير منهم إلى تركه باتجاه الرصافة الجانب الآخر من العاصمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعض كنائس العاصمة العراقية لم تفتح أبوابها أمام المؤمنين منذ العام 2005) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعض كنائس العاصمة العراقية لم تفتح أبوابها أمام المؤمنين منذ العام 2005) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).