إطلاق أول جواز سفر لآخذي لقاح كورونا في العالم

2021/03/09 | 19:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أطلقت الصين، أول جواز سفر رقمي لمواطنيها، يسمح لهم بإثبات حالتهم الصحية أثناء السفر من وإلى خارج البلاد.وتظهر هذه الشهادة الرقمية إذا ما كان حاملها قد تلقى اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد أم لا، إضافة إلى نتائج اختبار فيروس “كورونا” (بي سي أر)، متاحة للمواطنين الصينيين عبر برنامج أطلقته البلاد على منصة التواصل […]

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