رئاسة الجمهورية تنفي وجود تصريح لصالح حول استعداد العراق لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل

2021/03/09 | 19:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع نفت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، وجود تصريح لرئيس الجمهورية برهم صالح حول استعداد العراق لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل.وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وسائل إعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحاً مفبركاً منسوباً لرئيس الجمهورية مفاده أن العراق مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين".وأضاف، أن "ما يتم تداوله غير صحيح بالمطلق، وأن التصريح مفبرك"، داعيا وسائل الإعلام والمدونين لتوخي الدقة والمصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، وإلا فإن تداول هذه الأخبار بلا تدقيق يهدف إلى الإساءة وإثارة الفوضى، ولغايات مريبة".

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