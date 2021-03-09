2021/03/09 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء: احداث الناصرية مؤلمة ووصلنا الى نتائج مهمة

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