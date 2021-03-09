تركيا تعلن مقتل 25 عنصرا من

2021/03/09 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

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أفاد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الجيش "حيدت 25 إرهابيا" من "حزب العمال الكردستاني"، بينهم قيادي، في غارة جوية شمالي العراق.

وقال أكار إن عناصر "حزب العمال الكردستاني" لن يشعروا بالراحة في أي مكان بفعل ضربات الجيش التركي.

وأكد أن ملاحقة "إرهابيي" الحزب لن تستثني جبال قنديل في كردستان العراق، مضيفا أنه "لم يبق للإرهابيين مكانا للفرار إليه".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت الأحد أنها قتلت 7 مسلحين من تنظيم "ي ب ك" أو وحدات حماية الشعب، وتربطه أنقرة تنظيميا بـ"حزب العمال الكردستاني" الذي يخوض صراعا مسلحا في تركيا من عقود.

وأكدت الوزارة أن "عملياتها ضد الإرهابيين متواصلة في المنطقة".

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