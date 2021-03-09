رئاسة الجمهورية تنفي تصريحاً منسوباً للرئيس صالح بشأن عقد اتفاق مع اسرائيل

2021/03/09 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، تصريحاً منسوباً للرئيس برهم صالح بشأن عقد اتفاق مع إسرائيل. وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وسائل اعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحا مفبركا منسوبا لرئيس الجمهورية مفاده ان العراق مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين".وأضاف البيان أن "ما يتم تداوله غير صحيح بالمطلق وان التصريح مفبرك".ودعا البيان "وسائل الاعلام والمدونين لتوخي الدقة والمصداقية واخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، والا فان تداول هذه الاخبار بلا تدقيق تهدف الاساءة و اثارة الفوضى، ولغايات مريبة".

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