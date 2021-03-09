الكاظمي : رأيت حجم التآخي والتكافل على جسر الائمة .

2021/03/09 | 19:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد |/ نينا / عزا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي العراقيين والامة الاسلامية بذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام .وقال في كلمة خلال اجتماع مجلس الوزراء :" رأيت حجم التآخي والتكافل على جسر الائمة "./ انتهى

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