بغداد يزيد محنة الطلبة ويسقطه في ملعب الشعب

2021/03/09 | 19:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / عمق فريق أمانة بغداد جراحات نادي الطلبة بعد أن اسقطه بثنائية مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة ٢٣ من الدوري الممتاز.المباراة شهدت سيناريو غريبا جدا ، حيث شهدت أفضلية حيازة ومحاولات لفريق الطلبة لكن أمانة بغداد هو من سجل عبر اللاعب علي قاسم في الدقيقة ٢١ من المباراة .وبعد ثلاث دقائق سجل أمانة بغداد الهدف الثاني بواسطة اللاعب محمد جلال ، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدفين دون رد.وفي الشوط الثاني تمكن نادي الطلبة من تقليص النتيجة عبر اللاعب مصطفى كريم في الدقيقة ٥١ .وتعرض محترف أمانة بغداد سايدو أوليفيرا للطرد في الدقيقة ٥٤ ، لكن الطلبة أضاع جملة من الفرص اخطرها تلك التي سددها علي قاسم وارتدت من القائم ، لتنتهي المباراة بفوز أمانة بغداد بهدفين مقابل هدف واحد.ورفع أمانة بغداد رصيده إلى النقطة ٣٠ في المركز التاسع ، بينما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة ٢١ في المركز الثامن عشر./انتهى

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