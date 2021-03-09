2021/03/09 | 19:23 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الدولار في مواجهة العملات المحلية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار في مواجهة العملات المحلية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار في مواجهة العملات المحلية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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