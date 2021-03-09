الصحة تعلن استكمال اجراءات الحصول على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا

2021/03/09 | 19:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، استكمال إجراءات الحصول على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم خلال مؤتمر صحفي، إن “وزير الصحة أكد استكمال إجراءات الحصول على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا”، لافتاً إلى أن “التميمي قدم تقارير مقلقة عن الوضع الوبائي في العراق”.

وأشار ناظم الى أن “إصابات كورونا في تصاعد وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم”، مؤكدا اننا “نريد تشجيع المواطنين على التسجيل بالمنصة الإلكترونية لأخذ لقاح كورونا”.

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