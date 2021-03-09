الرئاسة تصدر توضيحاً بشأن تصريح منسوب الى صالح حول اتفاق السلام مع اسرائيل

2021/03/09 | 19:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، تصريح منسوب الى رئيس الجمهورية برهم صالح بشان استعداد العراق لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين.

وقال ناطق باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، إن “وسائل إعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحاً مفبركاً منسوباً لرئيس الجمهورية مفاده أن العراق مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين”.

واضاف البيان، إننا “إذ نؤكد أن ما يتم تداوله غير صحيح بالمطلق، وأن التصريح مفبرك، ندعو وسائل الإعلام والمدونين لتوخي الدقة والمصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، وإلا فان تداول هذه الأخبار بلا تدقيق يهدف إلى الإساءة وإثارة الفوضى، ولغايات مريبة”.

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