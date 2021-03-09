2021/03/09 | 19:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NNC نفت رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء الأخبار المتداولة حول عقد إتفاق سلام مع إسرائيل، مؤكدة على أنا تصريحات مفبركة ولا صحة لها مطلقا.وقال إعلام رئاسة الجمهورية في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني” أن “وسائل اعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تناولت تصريحا مفبركا منسوبا لرئيس الجمهورية برهم صالح مفاده ان العراق مستعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئاسة الجمهورية تنفي أي إتفاق سلام مع إسرائيل..



“تصريح مفبرك” المركز الخبري الوطني.

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