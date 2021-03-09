2021/03/09 | 19:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NCC اعلنت وزارة النقل ،اليوم الثلاثاء، تشكيل غرفة عمليات لنقل زوار الامام موسى الكاظم “عليه السلام” الوافدين الى مدينة الكاظمية.وقال الوزير ناصر الشبلي لـ “المركز الخبري” نسخة منه، ان الوزارة استنفرت كل الجهود لنقل الزوار من والى مدينة الكاظمية المقدسة ، من خلال تهيئة الباصات الطابقين والطابق الواحد والسيارات التابعة لها، فيما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل: تهيئة باصات “مريحة” لنقل الزوار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: تهيئة باصات “مريحة” لنقل الزوار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: تهيئة باصات “مريحة” لنقل الزوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).