توضيح من مكتب رئيس الجمهورية

2021/03/09 | 19:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، تصريحاً صحفياً تداولته وسائل اعلام يتحدث عن استعداد العراق توقيع اتفاق سلام مع اسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين.

وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن "وسائل اعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحا مفبركا منسوبا لرئيس الجمهورية مفاده ان العراق مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين".

وأكد، ان "ما يتم تداوله غير صحيح بالمطلق وان التصريح مفبرك، ندعو وسائل الاعلام والمدونين لتوخي الدقة والمصداقية واخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، والا فان تداول هذه الاخبار بلا تدقيق تهدف الاساءة و اثارة الفوضى، ولغايات مريبة".

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية

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