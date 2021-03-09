يوميات مغترب

2021/03/09 | 19:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منقوشة بقايا الجرح والدم والصفد

في دروب الحزن ولون الضباب..

يحمل ماضيه التعيس على كتفه

ارضاً وهياجاً..

يرسو على ضفة الوجع الآخر

من قارات الدنيا ،

حينها تتعرى الليالي وتلاعب التاريخ

بمطرقة حمرة الفجر ..



!!

*** ***

تكتمل خيوط العمر ..

تغريدات تضرم الشوق لهيباً

في بلادٍ جدباء ..

ترسم مرايا النهايات قلادات

من سفر البدايات ،

هناك..في قطارات المهاجر ،

اشباح تداعب ليلة الجامح ،

عيناه ذكريات محرومة من الصلوات

في محراب بياض الأرض ..!

جراحاته ارض يباب ..

روح متعطشة لدفء الطرب

والبخور ولحن الوطن..!!

*** ***

تنتصب قصائد الشاعر المهاجر

في دروب الخيال والمارة

ومخالب الحقد منارةً ،

حياته ماء..

معجزات غربة قاسية ..

برده قارس رغم دمه الابتهاجي

وحنينه للجبل..!

يتعرى من رهبة صوامع قريته ..

تتغلغل امبراطوريات التاريخ في شرائينه

تمسك سيف (الاسكندر الكبير)

ليبتر زيف الحلم ودهشة وهم

الانتصارات..!!

*** ***

زقزقة عصافير والوان جنائن

وأشجار الحيّ..

نفحات غربة ووطن جديد..!

صرخ جسد المهاجر في وجه الكهولة تحدياً

وذاب في رحيق الحرية انشودة ،

نسيمها يمرح على اوتار

دفء ولحن كوردي..!

يحيل ليلته حلماً وبشرى ،

كل العمر انت..

يا شذى القوافي ..

يا سحر النظرات ..

يا بلادي الحزينة البعيدة..!!

PUKmedia بدل رفو/ غراتس/ النمسا

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