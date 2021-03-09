2021/03/09 | 19:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: لقاء السيد السيستاني وبابا الفاتيكان كان موقع افتخار واعتزاز للعراقيين والعالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الايام نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/09 | 19:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: لقاء السيد السيستاني وبابا الفاتيكان كان موقع افتخار واعتزاز للعراقيين والعالم) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: لقاء السيد السيستاني وبابا الفاتيكان كان موقع افتخار واعتزاز للعراقيين والعالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).