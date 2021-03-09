مسيحيو العراق يحاولون استعادة أملاكهم المسروقة!

2021/03/09 | 19:31 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يشكل ملف عقارات المسيحيين التي تم الاستيلاء عليها من قبل أشخاص وجهات في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى واحداً من أهم الملفات المصيرية بالنسبة إلى المسيحيين في العراق إذ إن حسم هذا الملف لمصلحتهم سيكون عاملاً إيجابياً بالنسبة إليهم.

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