توضيح من مكتب رئيس الجمهورية حول تصريح مُتلفز يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل

2021/03/09 | 19:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، تصريحاً صحفياً تداولته وسائل اعلام يتحدث عن استعداد العراق توقيع اتفاق سلام مع اسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين.وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن “وسائل اعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحا مفبركا منسوبا لرئيس الجمهورية مفاده ان العراق مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين”.[…]

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