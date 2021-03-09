تركيا تعلن “تحييد” 25 عنصرا من “العمال الكردستاني” شمالي العراق

2021/03/09 | 19:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أفاد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الجيش “حيدت 25 إرهابيا” من “حزب العمال الكردستاني”، بينهم قيادي، في غارة جوية شمالي العراق.وقال أكار إن عناصر “حزب العمال الكردستاني” لن يشعروا بالراحة في أي مكان بفعل ضربات الجيش التركي.وأكد أن ملاحقة “إرهابيي” الحزب لن تستثني جبال قنديل في …

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