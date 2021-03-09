رئاسة الجمهورية تنفي تصريحاً منسوباً لصالح بشأن الاتفاق مع إسرائيل

2021/03/09 | 19:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كذبت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء،

تصريحاً منسوباً لرئيس الجمهورية برهم

صالح بشأن الاتفاق على تطبيع العلاقات

مع إسرائيل.

وقالت الرئاسة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، إن "وسائل إعلام

وصف

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