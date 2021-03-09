السجن المؤبد بحق متورطين في اغتيال السفير الروسي بأنقرة

2021/03/09 | 19:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر القضاء التركي، حكما بالسجن المؤبد المشدد مرتين بحق صالح يلماز، لإعطائه تعليمات الاغتيال لقاتل السفير الروسي بأنقرة أندريه كارلوف.

وأقر القضاء التركي حكما بالسجن المؤبد المشدد مرتين على شاهين سوغوت في قضية اغتيال السفير كارلوف عام ألفين وستة عشر، فضلا عن إصداره حكما بالسجن المؤبد المشدد بحق الاستخباراتي السابق وهبي كورشاد أكالين، لتسريبه معلومات عن سفير موسكو بأنقرة إلى تنظيم غولن.

هذا وأصدر القضاء التركي قرارات قضائية أخرى بحق ثمانية وعشرين متهما بينهم زعيم تنظيم “غولن” في قضية اغتيال سفير روسيا السابق في تركيا العام ألفين وستة عشر.

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