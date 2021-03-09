وفاة مشرف كرة الديوانية بسبب مضاعفات كورونا

2021/03/09 | 19:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]توفي مشرف فريق كرة القدم بنادي الديوانية، غانم فضل بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.

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