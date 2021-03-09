2021/03/09 | 19:52 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]توفي مشرف فريق كرة القدم بنادي الديوانية، غانم فضل بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.
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) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة مشرف كرة الديوانية بسبب مضاعفات كورونا
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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